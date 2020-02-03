Теракт в Лондоне: что известно о 20-летнем Судеше Аммане, который напал с ножом на людей

Мужчина, которого полиция застрелила после нападения с ножом на людей в Лондоне, отбывал срок за террористические преступления и был освобожден из тюрьмы в январе 2020 года.

20-летнего Судеша Аммана выпустили из тюрьмы неделю назад. Он отбыл половину своего срока – 3 года и 4 месяца. Об этом сообщает BBC.

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Во время воскресного нападения, террорист находился под активным полицейским надзором. Саму атаку полиция считает террористическим инцидентом, связанным с исламистами.

Офицеры полиции провели обыски по адресам в южном Лондоне и в Хартфордшире. Пока никого не арестовали.

Что известно о теракте в Лондоне

На юге Лондона в районе стрет Судеш Амман атаковал ножом нескольких прохожих. Три человека получили ранения в результате нападения, но угрозы их жизни нет. Зато самого нападающего полиция застрелила.

По данным британских журналистов, при освобождении Аммана были опасения по поводу опасности, которую он может представлять для общества. Однако, не было никаких механизмов, которые позволили бы держать его в тюрьме.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал фундаментальные изменения в системе работы с лицами, осужденными за преступления, связанные с терроризмом.

Смотрите видео с места теракта в Лондоне: