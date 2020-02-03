10:14
3 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 ГРИПП В УКРАИНЕ

      Теракт в Лондоне: что известно о 20-летнем Судеше Аммане, который напал с ножом на людей

      213 Читати новину українською
      Нападающего, который порезал людей в Лондоне зовут Судеш Амман / metro.co.uk

      Мужчина, которого полиция застрелила после нападения с ножом на людей в Лондоне, отбывал срок за террористические преступления и был освобожден из тюрьмы в январе 2020 года.

      20-летнего Судеша Аммана выпустили из тюрьмы неделю назад. Он отбыл половину своего срока – 3 года и 4 месяца. Об этом сообщает BBC.

      К теме: Неизвестный порезал прохожих в Лондоне: нападающего застрелила полиция – видео, фото

      Во время воскресного нападения, террорист находился под активным полицейским надзором. Саму атаку полиция считает террористическим инцидентом, связанным с исламистами.

      Офицеры полиции провели обыски по адресам в южном Лондоне и в Хартфордшире. Пока никого не арестовали.

      Что известно о теракте в Лондоне

      На юге Лондона в районе стрет Судеш Амман атаковал ножом нескольких прохожих. Три человека получили ранения в результате нападения, но угрозы их жизни нет. Зато самого нападающего полиция застрелила.

      По данным британских журналистов, при освобождении Аммана были опасения по поводу опасности, которую он может представлять для общества. Однако, не было никаких механизмов, которые позволили бы держать его в тюрьме.

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал фундаментальные изменения в системе работы с лицами, осужденными за преступления, связанные с терроризмом.

      Смотрите видео с места теракта в Лондоне:

       

      В ЕС разгорелся скандал, потому что Туск сделал "безответственное заявление": что случилось
      сегодня
      1130
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Борис Джонсон Терроризм Теракт Великобритания Лондон
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:50 Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче
      Іван Примаченко 207
      сегодня , 08:33 В Киеве застрелили пластического хирурга Андрея Сотника: что известно о враче, бежавшем от войны
      Василь Денисюк 3941
      сегодня , 07:01 Гривна, доллар, евро: какой депозит более прибыльный в 2020 году
      Ірина Поліщук 544
      2 февраля , 22:00 Бомби уповільненої дії Зеленського, білоруси визначились та позитив у курсі на ЄС: блоги тижня
      Блоги тижня 443
      2 февраля , 20:30 Повернення в СРСР: журналісти розгромили законопроєкт про дезінформацію
      Анна Калюжна 198
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук