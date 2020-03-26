Теракт в Новой Зеландии: подозреваемый в убийстве 51 человека таки признал свою вину

Во время теракта в мечети новозеландского города Крайстчерч погиб 51 человек. Подозреваемый в убийстве австралиец Брентон Тарран признал свою вину.

29-річний чоловік також признався у замаху на вбивство ще 40 людей і тероризмі, повідомляє ВВС.

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Зауважимо, що під час усіх судових засідань терорист не визнавав свою провину. Коли йому зачитували обвинувачення, Таррант усміхався.

Австралійцю загрожує довічне ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Суд у Новій Зеландії досі ніколи не ухвалював рішення про таке покарання.

Що відомо про теракт у Новій Зеландії