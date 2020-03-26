Теракт в Новой Зеландии: подозреваемый в убийстве 51 человека таки признал свою вину
Во время теракта в мечети новозеландского города Крайстчерч погиб 51 человек. Подозреваемый в убийстве австралиец Брентон Тарран признал свою вину.
29-річний чоловік також признався у замаху на вбивство ще 40 людей і тероризмі, повідомляє ВВС.
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Зауважимо, що під час усіх судових засідань терорист не визнавав свою провину. Коли йому зачитували обвинувачення, Таррант усміхався.
Австралійцю загрожує довічне ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Суд у Новій Зеландії досі ніколи не ухвалював рішення про таке покарання.
Що відомо про теракт у Новій Зеландії
- Він трапився 15 березня у двох мечетях міста Крайстчерч у Новій Зеландії. Загинула 51 людина, ще понад 40 отримали поранення.
- Брентон Тарран транслював теракт через фейсбук.
- Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох.
- Австралієць стверджував, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".
- У Новій Зеландії цей день назвали "найтемнішим в історії країни".
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