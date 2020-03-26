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      Теракт в Новой Зеландии: подозреваемый в убийстве 51 человека таки признал свою вину

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      Во время теракта в мечети новозеландского города Крайстчерч погиб 51 человек. Подозреваемый в убийстве австралиец Брентон Тарран признал свою вину.

      29-річний чоловік також признався у замаху на вбивство ще 40 людей і тероризмі, повідомляє ВВС.

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      Зауважимо, що під час усіх судових засідань терорист не визнавав свою провину. Коли йому зачитували обвинувачення, Таррант усміхався.

      Австралійцю загрожує довічне ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Суд у Новій Зеландії досі ніколи не ухвалював рішення про таке покарання.

      Що відомо про теракт у Новій Зеландії

      • Він трапився 15 березня у двох мечетях міста Крайстчерч у Новій Зеландії. Загинула 51 людина, ще понад 40 отримали поранення.
      • Брентон Тарран транслював теракт через фейсбук.
      • Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох.
      • Австралієць стверджував, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".
      • У Новій Зеландії цей день назвали "найтемнішим в історії країни".
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новая Зеландия Австралия Убийство Теракт Решение суда Теракт в Новой Зеландии
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