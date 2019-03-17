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      Теракт в Новой Зеландии: премьер страны получила письмо от напавших за несколько минут до атаки

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      Теракт в Новой Зеландии
      Теракт в Новой Зеландии / Getty Images

      За 9 минут до нападения в двух мечетях города Крайстчерч премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн получила "манифест" от террористов. Но в нем не было деталей, которые бы указывали, где произойдет трагедия.

      15 марта в 2 мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч неизвестные устроили стрельбу. После дневной молитвы в мечети зашли вооруженные люди и начали стрелять. Там находились 200 и 300 человек. Расстрел транслировали онлайн в соцсетях. В результате теракта погибли 50 человек, еще 48 получили ранения. Нападавшими являются трое мужчин и женщина. Всех их задержали.

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      По словам Ардрен, в Службу безопасности Новой Зеландии полученное письмо передали за 2 минуты до нападения. Однако трагедию предотвратить не удалось из-за отсутствия конкретной информации в "манифесте", пишет The Guardian.

      Я была одной из более 30 адресатов манифеста, который был отправлен по электронной почте за 9 минут до нападения. Он не содержал информации о месте, он не содержал специфических подробностей. К сожалению, в том письме не было подобных деталей,
      – отметила Ардерн.

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      Теги: Теракт в Новой Зеландии Новая Зеландия
      Источник: 24 Канал
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