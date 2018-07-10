Теракт в Пакистане: от взрыва погибли 11 человек, среди них – лидер одной из политических партий

В Пакистане террорист-смертник подорвался на митинге в городе Пешавари. В результате взрыва погиб лидер партии "Национальная партия Авами" Барристера Аруна Билура, а также 11 его сторонников.

Еще 35 человек получили ранения, передает The New York Times.

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В издании отмечают, что ранения получил 16-летний сын погибшего. Добавим, что в Пакистане сейчас проходят выборы в парламент.

Отмечается, что исламисты убили сотни представителей этой политической партии в предвыборное время в 2013 году.