Теракт в парламенте – это хаос, которого не пожелаю даже вражеской стране, – посол Армении

Посол Армении в Украине, экс-депутат парламента Армении (1995-1999) Андраник Манукян заявил, что теракты в законодательных органах наносят стране непоправимый вред.

Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

"Мне трудно вспоминать то, что происходило в Армянском парламенте в 1999 году. Тогда погибло 8 депутатов, я должен был быть девятым. Я пережил автоматную очередь из 9 пуль, которые вошли в мое тело", – отметил дипломат.

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Он также добавил, что теракт в парламенте Армении едва не вызвал гражданскую войну.

То, что там было – ад, и я не могу пожелать этого даже самой вражеской стране. Террористический акт в законодательном органе сеет в стране хаос и создает коллапс. Мы были на грани гражданской войны и только чудом смогли удержать ситуацию. Это был ужасный удар по экономике и по психике людей. Люди уже 19 лет не могут этого забыть,

– добавил Манукян.

Он отметил, что ситуацию в Украине было бы труднее удержать из-за размера страны.



"К счастью, этого не случилось в Украине. Ситуацию была бы намного труднее удержать, потому что Украина – намного большая страна, и силовые структуры не удержали бы ситуацию. Замечательно, что украинские спецслужбы смогли вовремя среагировать и не дали случиться этому теракту", – пояснил Андраник Манукян.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подала ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.



Ее подозревают в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти.