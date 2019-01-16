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      Теракт в Україні на замовлення

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      Мануель Оксенрайтер замовив теракт в Україні
      Мануель Оксенрайтер замовив теракт в Україні / Фото із відкритих джерел

      Співробітник депутата Бундестага від партії AfD ("Альтернатива для Німеччини") замовив теракт в Україні. В цьому його звинувачує знайомий, який постав перед судом в польському Кракові. Ексклюзивне дослідження.

      Співробітника депутата Бундестага від AfD звинувачують в тому, що він віддав наказ на підпал будинку в Україні. На це вказує спільне дослідження порталу новин t-online.de та політичного журналу телеканалу ARD "Контрасти". Звинувачення спрямоване проти Мануеля Оксенрайтера, співробітника депутата Бундестага від AfD Маркуса Фромайєра. Фромаєр відкидає звинувачення від імені Оксенрайтера.

      Теракт під фальшивим прапором

      Йдеться про процес, який відбувається в Польщі: трьох чоловіків звинувачують у тому, що 4 лютого 2018 року вони вчинили в українському Ужгороді підпал приміщення угорської громади. Напад, якого було зчинено за допомоги "коктейлів Молотова", за даними офіційних установ, мав бути приписаний українським неонацистам, аби погіршити стосунки між українцями та угорцями. T-Online та "Контрасти" надіслали репортерів до суду в Кракові.

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      Головний звинувачуваний, Міхал П. (28-річний Міхал Прокопович – прим. ред.) є членом польського фашистського угрупування "Фаланга", яке підтримує проросійських заколотників на Сході України. Його звинувачують в Кракові, окрім іншого, в фінансуванні терористичної діяльності. Він заявив суду, що завдання здійснити теракт йому дав Оксенрайтер. Він підбурив його, визначив день та заплатив за напад. Сам Прокопович все зробив точно за планом Оксенрайтера.


      Міхал Прокопович на засіданні суду в Кракові 14 січня / Фото Кореспондент

      Спілкування в чаті

      Змова щодо нападу, за свідоцтвом Прокоповича, відбулася англійською мовою. Він спілкувався з Оксенрайтером здебільшого через месенджер Телеграм. Саме через Телеграм він, згідно з його заявою, надіслав своєму замовникові також відео з місця злочину. Той був дуже задоволений акцією.

      Раніш Оксенрайтер сказав йому, що, перш за все, він має отримати видимі сліди пожежі на будівлі. 7 лютого 2018 року Прокопович зустрівся з Оксенрайтером в ресторані в берлінському районі Тегель та отримав 1000 євро, а також гроші за авіаквиток. Ще 500 євро він отримав у якості задатку.

      Звинувачення проти Оксенрайтера не висунуте

      Прямих доказів звинувачення з боку підсудимого нема. В нинішньому процесі Оксенрайтер не є звинувачуваним. Прокурор Маріуш Садло не відповів на питання, чи буде вестись слідство проти Оксенрайтера. Садло лише зауважив:

      Якщо з'являються імена нових підозрюваних – то цілком нормально, якщо почнеться нове слідство.

      Оксенрайтер та Прокопович мають спільні політичні контакти: обидва підтримують щільний зв'язок з активістом Матеушем Піскорським, якого було звинувачено та заарештовано в Польщі за шпіонаж на користь російських спецслужб. Піскорський працював як в Польщі, так і за кордоном на досягнення російських зовнішньополітичних цілей, в зв'язку з ФСБ та СВР і використовував для цього свої контакти з політиками. Окрім того, він діяв ще на користь китайських служб.

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      В Німеччині Піскорський засновував проросійські організації, разом із політиками від партії "лівих" та AfD, як про це повідомляв портал T-Online ще в 2017 році. Німецькі слідчі вже тоді слідкували за цими організаціями – окрім усього іншого, тому, що депутати їздили в якості так званих "комісій спостерігачів на виборах" до регіонів, захоплених прокремлівськими сепаратистами.

      Близькість Фромайєра до підозрюваного в шпигунстві

      Піскорський заснував, за даними регістру, близьку до AfD організацію разом з Оксенрайтером та кількома політиками від AfD – серед них був нинішній депутат Бундестагу Маркус Фромайєр, який раніш, окрім іншого, був керівником молодіжної організації AfD та речником Фрауке Петрі (співзасновниця та перша керівниця AfD, яка згодом покинула лави цієї партії – прим. ред.).

      Свою діяльність він назвав у інтерв'ю T-Online приватною. З можливою діяльністю третіх осіб він себе не ототожнює. Потрапивший нині під підозру співробітник Фромайєра, Оксенрайтер, навпаки, багато разів відкрито виступав на боці Піскорського й називав суд над ним політично вмотивованим. Він керував організацією разом із ним.

      Після теракту в Україні, якого було здійснено 4 лютого 2018 року, майже одразу було висловлено підозру в тому, що в цьому взяли участь російські спецслужби. Виконавець залишив добре помітні свастики та інші типові для українських ультраправих неонацистські символи, але слідчі швидко виявили в якості виконавців двох поляків, які тепер постали перед судом. На їх особи, окрім іншого, вказали світлини, зроблені камерами слідкування на місці злочину.

      Офіційні установи одразу підозрювали Росію

      В мене нема жодних сумнівів, що за підпалом офісу угорської культурної громади стоять російські спецслужби,
      – підкреслив губернатор Закарпаття Геннадій Москаль кілька тижнів потому.

      Тоді ж було вчинено другий підпал цієї будівлі, який знищив внутрішні приміщення.

      Міністр закордонних справ Павло Клімкін приєднався до припущення, що схожі теракти підштовхують до висновку про зовнішніх замовників. "Ми разом протистоятимемо намаганням дестабілізувати Закарпаття", – написав Клімкін в мережі "Твіттер". І в цьому випадку слідчі заарештували трьох підозрюваних. Можливі їх зв'язки з закордоном, за даними поліції, перевіряються.

      Фромайєр від імені Оксенрайтера заперечив звинувачення: "Мій співробітник вважає ці закиди видуманими. Я також не можу собі уявити, що це правда, навпаки – я вважаю можливим, що піддослідний неправдиво звинувачує його, аби поліпшити власне становище, – заявив Фромайєр в інтерв'ю T-Online. – Зачекаємо, чи висуне прокуратура звинувачення також і проти мого співробітника. Тоді – й лише тоді – я відстороню його від роботи, поки не буде докорінно з'ясовано, чи правдиве це звинувачення, а чи ні".

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      Докладніше про Мануеля Оксенрайтера та його поплічників читайте тут.

      Оригінал: T-Online
      Переклад: Борис Немировський

      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Новости Украины Теракт Публикации Ужгород Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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