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      Теракты на Шри-Ланке: полиция задержала мужчину, который имел при себе 7 килограммов взрывчатки

      10 Читати новину українською
      7 килограммов взрывчатки пытались провезти в мотоцикле
      7 килограммов взрывчатки пытались провезти в мотоцикле / Иллюстративное фото

      Почти семь килограммов гремучего желе (так называемый "желатиновый динамит", который имеет большую взрывную силу, чем динамит обычный) изъяли 27 апреля в мужчины правоохранители Шри-Ланки. В стране продолжается массовая антитеррористическая операция, ведь 21 апреля от терактов, совершенных смертниками, погибли несколько сотен человек.

      В городе Тринкомали служба безопасности военно-морских сил Шри-Ланки задержала мужчину во время плановой проверки документов, вызванной активной фазой антитеррористической операции. Мужчина ехал на мотоцикле и, как оказалось, имел при себе 51 взрывное устройство. Об этом сообщил телеканал First News в своем Twitter.

      Читайте также: На Шри-Ланке перестрелка и новые взрывы: среди погибших есть дети

      Во время обыска правоохранители обнаружили у подозреваемого 51 шашку гремучего желе примерно по 130 граммов каждая. А также 8 метров шнура для запалов и 215 детонаторов. Таким количеством взрывчатки можно было бы убить еще несколько сотен человек.

      Военно-морские силы передали подозреваемого, изъятый ​​мотоцикл и опасные находки полицейским.

      26 апреля правоохранители Шри-Ланки задержали трех человек с взрывчаткой возле железнодорожной станции в Коломбо. Ведь мужчины имели при себе целый килограмм очень опасной взрывчатки – "С-4". В тот же день в стране прозвучали еще три взрыва.

      теракты на шри-ланке: хроника событий

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      Посольство США предупредило Шри-Ланку, что в выходные 27-28 апреля террористы планируют осуществить новые атаки.

      Что известно о серии терактов на Шри-Ланке?
      21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей.

      По меньшей мере 359 человек погибли и еще более 500 получили ранения.

      Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство".

      В стране продолжается бессрочный  комендантский час и усилены меры безопасности.

      Теракты на Шри-Ланке: смотрите видео

       

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      Теги: Серия терактов на Шри-Ланке
      Источник: 24 канал
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