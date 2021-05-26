О том, что готовят апелляцию, сообщил исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов. Он об этом рассказал 26 мая.

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По словам Терехова, горсовет признает, что украинский является государственным языком. Именно на нем общаются на заседаниях исполкомов и сессиях.

Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно,

– добавил чиновник.

Подготовкой апелляционной жалобы занимаются юристы. Поэтому обещают, что она будет "обоснованной".

О какой отмене русского языка, как регионального идет речь

Харьковский окружной административный суд принял решение 18 мая.

Это сделали несмотря на большое сопротивление местных чиновников.

Судебные заседания по этому поводу продолжались в течение 4 лет.

Истцом преимущественно был львовский активист Святослав Литинский.

Обратите внимание! Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень 17 мая сообщил, что будет следить за депутатами Харьковского горсовета. Это необходимо, поскольку на них было слишком много жалоб относительно использования русского языка на заседаниях.