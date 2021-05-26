Терехов хочет вернуть русскому статус регионального языка Харькова

Харьковский горсовет будет подавать апелляцию на решение окружного административного суда города. Речь идет об отмене решения об определении русского, как "регионального языка" в Харькове. Это аргументируют "удобством" жильцов.
О том, что готовят апелляцию, сообщил исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов. Он об этом рассказал 26 мая.
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Подробнее об апелляции
По словам Терехова, горсовет признает, что украинский является государственным языком. Именно на нем общаются на заседаниях исполкомов и сессиях.
Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно,
– добавил чиновник.
Подготовкой апелляционной жалобы занимаются юристы. Поэтому обещают, что она будет "обоснованной".
О какой отмене русского языка, как регионального идет речь
- Харьковский окружной административный суд принял решение 18 мая.
- Это сделали несмотря на большое сопротивление местных чиновников.
- Судебные заседания по этому поводу продолжались в течение 4 лет.
- Истцом преимущественно был львовский активист Святослав Литинский.