Харьковский горсовет попросил у Минздрава 13 миллионов гривен на покупку кислородной станции. По словам исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова, кислород в больницах есть. Но его арендуют.

Об этом Терехов сообщил во время брифинга. Он уже обсудил этот вопрос с министром здравоохранения Максимом Степановым. Тот в частной беседе пообещал выделить деньги.

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Для чего городу кислородная станция

По словам исполняющего обязаности мэра, станция даст Харькову возможность быть автономным в снабжении кислорода.

Кислород в больницах есть, но этот кислород – арендованный. Мы берем в аренду бочки, привозим, а говорится о том, чтобы нам поставить нормальную стационарную кислородную станцию.

– сказал Терехов.

Также он отметил, что уже выбрали станцию ​​зарубежного производства. Процедуру покупки планируют начать сразу, когда выделят деньги на это. Устройство хотят поставить в 13 городской больнице Харькова.

Обратите внимание! 23 марта Терехов заявил, что ковидные бригады, на обеспечение которых потратили миллион, не будут возобновлять работу. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла противоположное решение, но это было безрезультатно. Количество больных на Харьковщине продолжает расти.