Терехов просит у Минздрава 13 миллионов: хочет купить кислородную станцию
Харьковский горсовет попросил у Минздрава 13 миллионов гривен на покупку кислородной станции. По словам исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова, кислород в больницах есть. Но его арендуют.
Источник:Суспільне
Об этом Терехов сообщил во время брифинга. Он уже обсудил этот вопрос с министром здравоохранения Максимом Степановым. Тот в частной беседе пообещал выделить деньги.
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Для чего городу кислородная станция
По словам исполняющего обязаности мэра, станция даст Харькову возможность быть автономным в снабжении кислорода.
Кислород в больницах есть, но этот кислород – арендованный. Мы берем в аренду бочки, привозим, а говорится о том, чтобы нам поставить нормальную стационарную кислородную станцию.
– сказал Терехов.
Также он отметил, что уже выбрали станцию зарубежного производства. Процедуру покупки планируют начать сразу, когда выделят деньги на это. Устройство хотят поставить в 13 городской больнице Харькова.
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