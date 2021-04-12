Харьковское метро в локдауне: Терехов рассказал, как будет курсировать транспорт
С 11 апреля Харьковщина перешла в красную зону. В связи с этим в регионе вводится ряд ограничений. Они будут касаться работы транспорта, в частности, метро.
Источник:Харьковский городской совет
Об этом рассказал секретарь горсовета Игорь Терехов. Он отметил, что в понедельник, 12 апреля, основной задачей для общественного транспорта будет перевезти людей к месту работы и при этом соблюсти все карантинные ограничения.
К теме Открытые рынки и скопления людей в парках: в Харькове – первый день красной зоны
Как будет работать транспорт в Харькове
- Метро в Харькове будет работать как обычно. Интервал в час пик будет составлять 3 минуты, а в обычное время – 7 минут.
- Общественный транспорт будет курсировать по графику, однако с условием 50% наполненности.
- Стоит отметить, что за выполнением карантинных требований будут следить полицейские.
Мы увидели жесткую позицию сотрудников полиции, которые составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение карантинных норм, выписывали штрафы. Реакция водителей была естественной – они начали уходить с маршрутов, боясь получить 17 тысяч гривен штрафа,
– отметил Игорь Терехов.
Накануне чиновник заявлял, что ограничения в Харькове должны быть разумными, чтобы не вызвать транспортный коллапс.
Поделиться новостью