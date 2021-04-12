С 11 апреля Харьковщина перешла в красную зону. В связи с этим в регионе вводится ряд ограничений. Они будут касаться работы транспорта, в частности, метро.

Об этом рассказал секретарь горсовета Игорь Терехов. Он отметил, что в понедельник, 12 апреля, основной задачей для общественного транспорта будет перевезти людей к месту работы и при этом соблюсти все карантинные ограничения.

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Как будет работать транспорт в Харькове

Метро в Харькове будет работать как обычно. Интервал в час пик будет составлять 3 минуты, а в обычное время – 7 минут.

Общественный транспорт будет курсировать по графику, однако с условием 50% наполненности.

Стоит отметить, что за выполнением карантинных требований будут следить полицейские.

Мы увидели жесткую позицию сотрудников полиции, которые составили десятки протоколов на частных перевозчиков за нарушение карантинных норм, выписывали штрафы. Реакция водителей была естественной – они начали уходить с маршрутов, боясь получить 17 тысяч гривен штрафа,

– отметил Игорь Терехов.

Накануне чиновник заявлял, что ограничения в Харькове должны быть разумными, чтобы не вызвать транспортный коллапс.

Обратите внимание! В Харьковской области за прошедшие сутки, 11 апреля, зарегистрировали 590 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это один из регионов-лидеров по количеству заболевших в последнее время. Но медики на Харьковщине сделали 120 прививок несмотря на выходной день.



Адаптивный карантин / инфографика 24 канала