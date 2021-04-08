Метрополитен – хоть стреляйте, я не закрою, – Терехов о новых ограничениях в Харькове
В Харькове с 10 апреля усиливают карантин. Однако временный глава города Игорь Терехов заявил, что не будет закрывать общественный транспорт, в том числе – метро.
Источник:Newsroom
Он подчеркнул необходимость придерживаться социальной дистанции и карантина. Чиновник также добавил, что в городе харьковчане придерживаются масочного режима.
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Что именно заявил Терехов
Игорь Терехов, в частности, комментировал ситуацию с введением локдауна в Харькове.
Следующая неделя – посмотрим динамику и поймем, будем ли мы усиливать любые мероприятия. Что касается транспорта: метрополитен – хоть стреляйте, я не закрою, автобусные маршруты – хоть стреляйте, будут ходить,
– заявил он.
Секретарь Харьковского горсовета объяснил, что дело не в самой красной зоне, а в ограничениях, которые она предусматривает. Он добавил, что "когда ограничения не умные – это вызывает коллапс".
Какие ограничения будут действовать на Харьковщине
- Рестораны, бары и кафе будут работать до 20:00.
- Усилят контроль на продовольственных рынках.
- Непродовольственные магазины будут работать только до 20:00.
- На дистанционное обучение переходят ученики 5 – 11 классов.
- Детские сады и начальная школа предварительно будут работать в обычном режиме.
- Весь общественный транспорт будет работать без изменений.
Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина / Инфографика 24 канала
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