Терехова отстранили с должности секретаря горсовета Харькова

Харьковский городской совет лишил Игоря Терехова полномочий секретаря мэрии. До этого он сам подписал соответствующее распоряжение. Это нужно для того, чтобы политика могли зарегистрировать мэром города.

Это сделали на внеочередном заседании горсовета, которое состоялось 11 ноября в прямом эфире. Все депутаты голосовали анонимно.

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Голоса считала комиссия

Сам Игорь Терехов в голосовании участия не принимал. Вероятно, это обусловлено конфликтом интересов. Поскольку для заполнения бюллетеней создали только 2 кабинки, там образовалась большая очередь депутатов.

Депутаты стоят в очереди на голосование / Фото из телеграма "Веха"

Подсчетом голосов занималась комиссия из 9 народных избранников:

Надежда Тимофеева (Блок Кернеса "Успешный Харьков");

Виктория Китагородская (Блок Кернеса "Успешный Харьков");

Елена Табовина (Блок Кернеса "Успешный Харьков");

Татьяна Цыбульник (Блок Кернеса "Успешный Харьков");

Дмитрий Хивренко (ОПЗЖ);

Олег Абрамичев ("Европейская Солидарность");

Андрей Тымчук ("Слуга народа");

Анатолий Бабичев (Блок Светличной "Вместе");

Сергей Светличный (Партия Шария).



Процесс голосования в горсовете Харькова / Фото Суспільного

Какими были результаты голосования

В целом голосовали 69 депутатов из 84. То есть не получили бюллетени 15 человек. Как результаты голосования:

за – 63;

против – 3;

воздержались – 2.

Также 1 бюллетень признали недействительным. Кроме этого, представитель партии "Блок Светличной Вместе Харьков" заявил, что их фракция не голосовала.

Коротко о работе Терехова в горсовете

Политик начал работать в мэрии Харькова еще в 2010 году. Сначала он занимал должность заместителя городского главы. А уже в сентябре 2015 года Терехов стал первым заместителем мэра.

А вот должность секретаря горсовета он занял 9 декабря 2020 года. Следует отметить, что это произошло после представления Геннадия Кернеса, которое поступило в электронном виде. Тогдашний городской глава находился в берлинской клинике "Шарите", в которую попал из-за осложнений коронавируса. Подробную биографию Игоря Терехова читайте по ссылке.