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Тереза Мэй очаровала весенним образом: яркие фото

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Тереза Мей
Тереза Мей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которую по праву можно назвать одной из самых влиятельных женщин мира, поразила ярким и стильным "луком".

Глава британского правительства удивила своим весенним образом в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Там состоялась служба в честь Дня содружества наций. Известно, что в торжествах приняла участие и королевская семья.

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Для особого мероприятия Тереза Мэй выбрала эффектный наряд. Премьер-министр надела изящное красное платье и шляпку с бантом такого же цвета. Политик дополнила образ лаковыми красными туфлями и черным плащом. Элегантное ожерелье из жемчужинок изысканно подходило к наряду Терезы Мэй.

Отметим, что это второй раз политик появилась в такой яркой одежде. Так, в красном платье и шляпке Тереза Мэй побывала на торжественном параде в Королевской военной академии Сандхерст. Мероприятие состоялось в апреле 2017 года.


Тереза Мэй на торжественном приеме в Лондоне

Яркий образ Терезы Мэй


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй


Тереза Мэй удивила весенним образом


Стильный "лук" Терезы Мэй

Теги: Великобритания Тереза Мэй LifeStyle
Источник: 24 Канал
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