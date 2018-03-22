Тереза Мэй предупредит лидеров ЕС о российской угрозе и будет убеждать их действовать, – СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите европейских лидеров в четверг предупредит страны ЕС о российской угрозе и будет убеждать их действовать.

Об этом сообщает Европейская правда с ссылкой на Bloomberg со ссылкой на источники, которые общались с изданием на условиях анонимности.

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Во время обеда с другими лидерами ЕС в Брюсселе Мэй предупредит об опасности, которую для всей Европы несёт правительство Владимира Путина.

Российский вызов является одним из тех, который придется терпеть в последующие годы,

– заявит Мэй своим европейским коллегам.

Британский премьер надеется убедить лидеров ЕС проявить солидарность, усилив их критику Путина и заставив возложить ответственность за атаку в Солсбери прямо на Россию. Мэй хочет, чтобы лидеры Евросоюза начали действовать.

Как утверждает Bloomberg, Великобритания делится с ключевыми союзниками разведданными по делу Скрипаля. Таким образом Лондон пытается убедить их выслать российских дипломатов по всей Европе, отмечают источники.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипаль?

Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.