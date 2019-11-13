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      Терминал Allseeds Black Sea – №1 поставщик украинского масла на экспорт

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      Терминал Allseeds Black Sea – №1 поставщик украинского масла на экспорт
      Терминал Allseeds Black Sea – №1 поставщик украинского масла на экспорт / Фото из открытых источников

      Терминал растительных масел Компании Allseeds Black Sea вышел на первое место в сезоне 2019/20 среди терминалов Украины, перевалив на экспорт 211 тысяч тонн масла или 20% от общего количества по стране, – говорится в отчете Агентства Stark Shipping.

      На второй позиции – EVERI (207 тысяч тонн), на третьем – Risoil (135 тысяч тонн), далее – UPSS (40 тысяч тонн), Delta-Wilmar (28 тысяч тонн) и другие.

      Такой "рывок" ABS стал возможным благодаря инвестициям компании в развитие Терминала: наращивание резервуарного парка с 42 до 100 тысяч тонн, насосного хозяйства, что позволило увеличить скорость загрузки до 1200 т/ч, увеличение до 7 точек нагрузки судов на 5 причалах ТИСа, а также расширению клиентской базы.

      В текущем сезоне Компания Allseeds также в 4-ке лидеров – экспортеров масла из Украины: 109 тысяч тонн или 10%.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Экспорт
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