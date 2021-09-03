"Приватбанк" также приостановит транзакции по картам. Об этом банк сообщил 3 сентября.
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Услуги "Приватбанка" временно будут недоступны
Ночью (4 сентября с 1:00 до 6:00) мы будем оптимизировать процессинг банка,
– говорится в сообщении.
Там также рассказали, что именно поэтому временно не будут работать:
- транзакции по картам;
- Приват24 для физлиц и бизнеса;
- LiqPay;
- а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.
"Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки", – рассказали в банке.
Там также напомнили пользователям, чтобы те позаботились о наличных заранее.
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