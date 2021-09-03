"Приватбанк" приостановит работу всех банкоматов и терминалов: когда и почему

"Приватбанк" сообщил, что на сутки приостановит работу всех банкоматов и терминалов. Ограничения будут действовать ночью в течение 4 сентября.

"Приватбанк" также приостановит транзакции по картам. Об этом банк сообщил 3 сентября.

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Услуги "Приватбанка" временно будут недоступны

Ночью (4 сентября с 1:00 до 6:00) мы будем оптимизировать процессинг банка,

– говорится в сообщении.

Там также рассказали, что именно поэтому временно не будут работать:

транзакции по картам;

Приват24 для физлиц и бизнеса;

LiqPay;

а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

"Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки", – рассказали в банке.

Там также напомнили пользователям, чтобы те позаботились о наличных заранее.

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