Добровольцы проучили нарушителя
Бойцы добровольческого подразделения "Щит Василькова" остановили находившегося в нетрезвом состоянии водителя. Он нарушал правила дорожного движения.
Стоит внимания В Киеве выросло количество ДТП: городские власти призывают водителей соблюдать правила дорожного движения
Мужчина был в нетрезвом состоянии, хотя во время военного положения в Украине продажа и употребление алкоголя запрещены.
Чтобы воспитать нарушителя, его привязали к столбу.
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