Ватажок окупованих територій Донеччини та Луганщини Денис Пушилін заявив, що зараз підтримка Росії стала масштабнішою, аніж раніше. Він також не виключив залучення добровольців у разі загострення ситуації на Донбасі.

За словами Пушиліна, варто звільнити росіян, які перебувають на підконтрольних Україні територіях Донбасу. Як він зауважив, якщо українська держава першою почне наступ, то бойовики не зупиняться на наявних кордонах тимчасово окупованих територій.

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Підтримка Росії стала потужною

Ватажок бойовиків також зазначив, що підтримка з боку Росії набула вже інших масштабів. Як він наголосив, до них знову звертається значна кількість російських добровольців, тому їх залучатимуть у разі активізації боїв на Сході України.

Ми зробимо все можливе, щоб велика війна не почалася, але якщо Україна зробить цей крок, то де ми зупинимося, ніхто зараз не скаже,

– наголосив ватажок бойовиків.

Зверніть увагу! Моніторингова місія ОБСЄ впродовж 2 – 5 квітня 2021 року зафіксувала на Сході України майже 1 600 порушень режиму припинення вогню. Найгарячіше було на Донеччині.

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Загострення на Донбасі: коротко

За даними українських розвідників, Росія може готуватись до розгортання конфлікту на Донбасі. Вони припускають, щ о Кремль хоче просунутись вглиб України.

о Кремль хоче просунутись вглиб України. Росія під виглядом навчань підняла в небо військову авіацію поблизу кордону з Україною.

Кремль почав активно перевіряти бойову готовність своїх збройних сил. Цю інформацію підтвердив глава міноборони Росії Сергій Шойгу.

Впродовж доби 6 квітня бойовики 14 разів обстрілювали позиції ООС . У результаті 2 українських військових загинули.



Російська техніка біля кордону / Інфографіка 24 каналу