Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки

Військові злочини Росії на Донбасі вже дуже давно перетнули всі можливі й неможливі межі. Вибачте, але якщо під час будь-якої війни солдати ґвалтують дівчат, то ж не очікувати хвилю насильств від росіян не було можливо.

Але ж сподівання на те, що Путін не вбиватиме дітей та не чіплятиме взагалі непричетних до конфлікту іноземців (про Боїнг – авт. ), все ж таки були.

Виявилися вони марними, адже російські свині гірше за вовків, не мають ніякої совісті.

Більше того, за допомогою пропаганди вони перетворили інших українців у себе подібних.

Так, ті хто підтримував "новоросію", були переважно бидлом, але ж до росіян із їхньою

здатністю навіть від власних родичів відмовлятися їм було далеко.

Так було у 2014-му, а зараз ситуація зовсім інакша. Заради ідей "ДНР" сєпари здатні на все. Наприклад, візьмемо вчителів. Чи розуміють вони, що своїми проповідями про звірства українців намагаються сіяти зло серед школярів? Однозначно так. Самі педагоги ненавидять Україну, хоча бачать, що ніяка "республіка" не здатна забезпечити людям нормальні умови життя.

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Через свою ненависть ці сєпари роблять все, щоб виховати покоління терористів. Якщо, звісно, це покоління доросте. Адже росіяни, цілком можливо, планують здійснювати масштабні теракти для звинувачення українців. При цьому принцип "чим гірше, тим краще" для них працює тільки так. Із понеділка, коли керівники терористів заявили про черговий наступ ЗСУ, у школи окупованих міст надійшли накази готувати дітей до дій під час хімічних атак.

Темніки прислали з так званого "міністерства освіти" разом із ілюстративними матеріалами та інформацією, чому саме треба навчити дітлахів. Так от, із вівторка кожного дня у школах Сніжного, Макіївки, Горлівки, Харцизька та Донецька розповідають про те, як врятуватися при застосуванні хімзброї.

Тільки роблять це так, що під час можливої атаки росіян діти просто не матимуть жодних шансів. Так, марлеві пов'язки можуть дати кілька хвилин фори під час атаки, наприклад, заріном, але ж не вирішать питання. Дітлахам же пропонують завжди носити із собою маски, а під час нападу падати на землю та чекати там, допоки газ не розсіється. Справа в тому, що хімічна зброя має певні властивості, які дають просто гарантію смерті, якщо людина впаде та чекатиме - вони важчі, аніж повітря, то ж стеляться землею.

Про необхідність бігти до укриття вчителі-сєпари також кажуть, але наполягають, щоб туди дітлахи бігли тільки після того, як запах газу стане трошки менш відчуттєвим. Так до чого готують дітей за наказом верхівки "ДНР"? До смерті у наслідок чергової кривавої путінської провокації? Схоже, що так.

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