Уже не первый месяц длится эпопея с поднятием затонувшего у берегов Одессы танкера Delfi. Однако ни владелец судна, ни местные власти так и не смогли его поднять. Теперь этим вопросом будет заниматься Министерство инфраструктуры и лично Владислав Криклий.

После нескольких неудачных попыток поднять Delfi терпение Владимира Зеленского, похоже, лопнуло. Он поручил решить эту проблему министру инфраструктуры Владиславу Криклию. О начале работ глава Мининфраструктуры сообщил на своей странице в телеграме.

Важно Криклий рассказал, когда из одесского пляжа заберут затонувший танкер Delfi

Ранее ряд телеграм-каналов отмечали, что Зеленский возложил персональную ответственность за поднятие танкера на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Кто будет поднимать танкер Delfi

Первоначально предполагалось, что поднимать танкер по поручению государства будет победитель конкурса АМПУ. Суммы звучали разные, вплоть до 1,5 миллиона евро. Эти деньги должно было потратить государство, а после – требовать компенсацию от владельца судна.

Но на днях Криклий сообщил, что поступило бесплатное предложение. Две авторитетные компании "Бруклин - Киев" и "Краншип" предложили министерству свою безвозмездную помощь. В конце концов, сороны договорились, что "Краншип" поднимет танкер, а "Бруклин – Киев" самостоятельно профинансирует эти работы.

Оцениваю, шансы на успех на несколько порядков выше, чем у судовладельца, потому что их профессионализм вопросов не вызывает. Желаем коллегам удачи. Готовы помогать так же, как и раньше,

– написал совладелец буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер.

Актуально Аварию танкера Delfi планируют признать техногенной катастрофой: Криклий объяснил, почему

Эпопея со "спасением" Delfi