"Терпение может лопнуть": в России пригрозили оккупировать Львов и Киев

В России продолжают делать агрессивные заявления по Украине. Так, в МИД РФ официально заявили, что если в Украине продолжатся нападения на дипломатические представительства России, то "у российской общественности может лопнуть терпение", а Кремль может задуматься о нападении на те украинские регионы, в которых это происходит.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на брифинге в Москве, передает УНИАН.

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Она отметила, что в интернете есть много видеороликов, где "украинские радикалы" атакуют посольства и консульства России.

"У меня только один вопрос: в Украине понимают, что в какой-то момент у российской общественности просто может лопнуть терпение? И я хочу просто напомнить, что украинские дипломатические и консульские представительства здесь работают (в России – 24 канал). Есть предел народному терпению", – сказала Захарова.

По ее словам, провокации в отношении российских дипломатов и дипломатических учреждений осуществляют радикалы, а тысячи россиян требуют "прекратить этот беспредел". Пресс-секретарь ведомства также заверила, что Россия будет охранять дипломатические структуры Украины на территории своей страны.

"Мне кажется, в Украине должны это понимать, что, безусловно, Москва будет делать все, чтобы оставаться сторонником конвенций о дипломатических отношениях, охранять дипломатические структуры Украины, но есть предел народному терпению. Об этом нужно помнить", – добавила россиянка.

В то же время, представитель МИД РФ исключил возможность переноса российских дипломатических консульств из Киева и Львова на оккупированный Донбасс из-за постоянных акций протеста возле российских дипучреждений в этих городах. Однако, она допустила возможность оккупации Киева и Львова.

Наш недавний исторический пример говорит о том, что иногда не нужен перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств. У нас, к примеру, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе. Получается вот так,

– заявила Захарова.

Напомним, украинцы периодически выходят на акции протеста к российским дипучреждениям с требованием прекратить агрессию против Украины. Так, 26 ноября во Львове активисты нескольких организаций и другие неравнодушные граждане собрались возле генерального консульства Российской Федерации и протестовали против открытой агрессии Кремля, в частности нападения на украинские корабли в Азовском море и захвата моряков. Такие же акции прошли и в Харькове, Киеве, Одессе.

Что известно об агрессии России в Азовском море? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна. Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.