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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Терпеть этого не будем, – Лукашенко жестко ответил России относительно "молочной войны"

774 Читати новину українською
Терпеть этого не будем, – Лукашенко жестко ответил России относительно "молочной войны"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планы России по ограничению поставок молочной продукции из его страны без ответа не останутся. По его словам, Беларусь будет отдавать свое молоко России по той цене, которую они считают нужным.

Соответствующие слова белорусского лидера передает его пресс-служба.

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"Но хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть этого не будем. Потому что мне спецслужбы сообщают, что завезли (в Россию – 24") из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), ​​и "появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко", – подчеркнул он.

По его словам, Беларусь будет отдавать свое молоко по той цене, которую они считают нужной.

"Они (российские власти – "24") пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком. Поэтому меня интересует, как решается этот вопрос", – добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что с 6 марта 2018 года Россия вводит ограничения на ввоз молока и другой молочной продукции из Беларуси. Ранее они хотели запретить белорусам поставлять свои товары с 26 февраля.

Теги: Новости политики Новости России Новости Беларуси Александр Лукашенко
Источник: 24 Канал
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