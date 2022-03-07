Соответствующую информацию обнародовал советник главы МВД Вадим Денисенко. Это случилось 7 марта – на 12-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Из Ирпеня и Бучи удалось вывезти 2 тысячи человек

Главное – это то, что сегодня (говорится о 7 марта – 24 канале) была попытка сделать гуманитарный коридор из Ирпеня, Бучи, Гостомеля. Удалось вывезти около двух тысяч человек,

– заявил Денисенко.