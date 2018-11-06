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      Территория Куяльницкого лимана станет курортом государственного значения, – Максим Степанов

      57 Читати новину українською
      Максим Степанов
      Максим Степанов

      Присвоение территории Куяльницкого лимана в Одесской области статуса курорта государственного значения сохранит его природные свойства и позволит развивать направление медицинского туризма.

      Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

      "Наш Куяльник – уникальный курорт, и для нас важно, во-первых, его сохранение, а во-вторых, развитие. Статус курорта государственного значения даст ему необходимые гарантии и защиту", – заявил Максим Степанов.

      Профильный комитет единогласно одобрил законопроект №8502, инициированный главой области Максимом Степановым и внесенный рядом народных депутатов. Таким образом, комитет рекомендовал Верховной Раде принять его в первом чтении, объединив с идентичным проектом №8502-1.

      Степанов подчеркнул, что по своим лечебным качествам Куяльницкий лиман не уступает курортам Мертвого моря. Но без статуса Госкурорта природные свойства лимана недостаточно защищены. "Чтобы их не потерять, необходимо более жесткое регулирование со стороны государства", – сказал губернатор.

      Также он считает, что новый статус расширит возможности региона для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры территории и станет гарантией инвестиций малого и среднего бизнеса, который уже здесь работает.

      Степанов подчеркнул, что будет упорно заниматься продвижением этого законопроекта, пока ВР не примет его в целом.

      Напомним, в апреле глава Одесской ОГА Максим Степанов обратился к руководству всех фракций Верховной Рады с инициативой присвоения территории Куяльницкого лимана статуса курорта государственного значения. В июне этот законопроект был зарегистрирован в ВР.

      Природные ресурсы Куяльницкого лимана (лечебные грязи и источники минеральных вод) позволяют проводить лечение и профилактику широкого спектра заболеваний от травм опорно-двигательного аппарата до кишечно-желудочного тракта.

      Теги: Новости Украины Инвестиции отдых Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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