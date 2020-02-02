Террорист Прилепин, Стивен Сигал и Чичерина создали в России партию "За правду": что известно

Российский писатель и бывший "майор" донецких боевиков Захар Прилепин создал партию в Москве. В "съезде" приняли участие актеры Стивен Сигал, Александр Казаков (как и Прилепин, был советником главы боевиков "ДНР") и Иван Охлобыстин, музыканты Юлия Чичерина, Алексей Поддубный (Джанго) и другие.

Съезд политсилы состоялся в здании Центрального телеграфа в Москве. Сначала Прилепин ответил на вопрос, проходя проверку на полиграфе, а затем выступил с программной речью. Об этом сообщает "Новая газета".

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Он также высказался против действующей российской политической элиты из-за ее "удаленности от населения". По словам Прилепина, элита сформировалась "после 1991 года во времена либерального порядка" и только "мимикрировали" под "патриотические тренды".



Захар Прилепин прошел проверку на полиграфе / Фото "Новости Донбасса"

Єкс-боевик также отметил, что "партия" собирается участвовать в выборах в российскую Госдуму.

Сам Прилепин избираться в парламент не собирается, однако планирует выдвинуть от партии актера Стивена Сигала. После того, как другие участники съезда напомнили, что у актера есть гражданство США и Сербии, Сигал отказался от предложения.

Бог есть. Семья одна. Семья – союз мужчины и женщины. Защищать родину с оружием в руках – норма. Экспансия – дипломатическая, культурная, политическая, языковая и военная – норма, – отметил террорист.

Отметим, что в состав партии также вошел недавно переданный в рамках обмена организатор трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года – Евгений Мефедов. Он российский гражданин, который весной 2014 года переехал в Одессу, где учил местных сторонников "русского мира" тактике и приемам уличных боев.

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Евгений Мефедов на съезде партии Прилепина в Москве / Фото Думская



Мефедов участвовал в провокациях в Одессе 2 мая 2014 года / Фото Думская

Что известно о Захаре ПрилепинеВ Украине Захар Прилепин известен своей поддержкой донецких боевиков "ДНР" на Донбассе. Писатель был заместителем командира одного из подразделений оккупантов, в связи с чем СБУ обвинила его в терроризме.

Также он был советником экс-предводителя боевиков Александра Захарченко, убитого 31 августа 2018 года в Донецке.



Прилепин ранее неоднократно признавался в убийствах людей, в том числе и на территории Донбасса.



Сейчас Захар Прилепин входит в комиссию при президенте Владимире Путине, которая обсуждает поправки в Конституцию РФ.