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      Террористическая угроза в Украине: что сделала СБУ, чтобы в Украине в 2018 году было спокойно

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      В СБУ подвели итоги 2018 года по контртеррористической деятельности
      В СБУ подвели итоги 2018 года по контртеррористической деятельности / Соцсети

      В 2018 году сотрудникам Службы безопасности Украины удалось предупредить 8 террористических актов, а 5 из них были раскрыты.

      Об этом ведомство сообщило на своем сайте, презентуя итоги прошлого года.

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      Также в спецслужбе сообщили, что их контрразведка в 2018 году разоблачила 71 персону, причастных к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Кроме того, следователи СБУ по этому поводу начали 114 уголовных производств по статье о государственной измене.

      "152 участника террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" выявила военная разведка СБУ, 54 из них были задержаны. По материалам военной контрразведки было возбуждено 850 уголовных производств, а 114 обвинительных приговоров вступили в законную силу", – добавили в службе безопасности.

      Напомним, в начале декабря 2018 года в СБУ сообщили, что во время обысков в помещениях УПЦ МП их сотрудники разоблачили сеть распространения материалов, разжигающих религиозную вражду.

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости терроризм Теракт СБУ
      Источник: 24 канал
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