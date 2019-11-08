Террористы Безлер и Иванников поменяли фамилии и живут в оккупированном Крыму и РФ, – Bellingcat

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat установила новые имена двух известных боевиков так называемых "ЛДНР" – Игоря Безлера и Олега Иванникова. Журналисты отыскали их следы в оккупированном Крыму и России.

При этом их не внесли в базу данных налогоплательщиков России, поскольку у них нет идентификационного номера. Об этом сообщается на сайте Bellingcat.

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Безлер живет с паспортом на имя "Игорь Николаевич Береговой", дата рождения – 30 декабря 1965 года. У Иванникова теперь паспорт на имя "Андрей Лаптев".



Паспортные данные Безлера / Bellingcat

В паспортном столе Москвы создавали идентификационные данные для "Лаптева" и "Берегового" одновременно (номер паспорта Безлера – 4513078492, номер Иванникова – 4513078464).

Паспортные данные Иванникова / Bellingcat

Безлер с октября 2014 года находится в оккупированном Симферополе. О Иванникове известно, что он находится на территории России. Оба боевика – офицеры Главного разведывательного правления РФ.



Олег Иванников / bellingcat.com

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Что известно о Безлере и Иванникове?

Офицер ГРУ Иванников в Украине объявлен в розыск. Он принимал участие в переброске "Бука", который сбил самолет рейса MH-17. Ранее он был министром обороны непризнанной Южной Осетии и одним из кураторов наемников Путина – ЧВК "Вагнер".



Безлер (по прозвищу "Бес") руководил горловскими боевиками с весны по осень 2014 года. 1 ноября 2014 года один из главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что Безлер "подал в отставку и ушел в запас, на Крымском полуострове". За день до этого Генеральная прокуратура Украины обвинила Безлера и Гиркина в умышленных убийствах и пытках.



Летом прошлого года Безлер приезжал на оккупированную часть Донбасса, о чем свидетельствовали его фото в соцсетях.



Олег Іванников / bellingcat.com