Террористы "оформляют на работу" диверсантов, чтобы выехать за пределы АТО, — ИС

Как сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, боевики на Донбассе "оформляют на работу" на местных предприятиях своих диверсантов, чтобы те могли выехать из оккупированной территории.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Террористы пытаются "оформлять на работу" своих диверсантов на предприятия и шахты, где работники имеют право на выезд из оккупированной зоны, с целью получения пропусков на выезд из зоны АТО. Зафиксированы случаи обнаружения и задержания такого рода "рабочих" на блокпостах украинских войск,

- отметил Тымчук.

Добавим, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. За минувшие сутки боевики более 100 раз обстреляли позиции украинских военных.