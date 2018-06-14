Террористы расстреливали Ил-76 без шанса выжить,– журналист вспомнил о трагедии сбитого самолета

14 июня – четвертая годовщина трагедии ИЛ-76, который боевики сбили над Луганским аэропортом. На борту было 40 десантников и 9 членов экипажа, все они погибли. Неизвестно можно ли было тогда сделать по-другому. Луганский аэропорт был в окружении.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный журналист Евгений Назаренко.

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"Это катастрофа. На самом деле, военная работа – очень сложная штука, которую постичь гражданским умом не легко. Я не склоняюсь к тому, что надо распять генерала Назарова. К тому времени туда было отправлено достаточно бортов успешно. В эту ночь туда должно было отправиться 4 борта. Один сел успешно, второй сбили, третий развернули в воздухе, четвертый с боекомплектом так и не вылетел", – сказал журналист.

По его словам, планировалось накопить силу луганского аэропорта, чтобы оттуда нанести удар по террористам в Луганске и отрезать их от границы.

Я разговаривал с военными и они сказали, что тогда могло быть сопровождение, даже учитывая то, что это была ночь и сопровождение вертолетов бы было очень тяжелым. По учебникам, его могли бы сопровождать военные истребители, которые должны были нанести удары по точкам боевиков и погасить огневые точки противника. Тогда самолет смог бы сесть. Этого не было сделано. Почему? Сказать не могу,

– резюмировал Евгений Назаренко.

Он отметил, что тепловые ловушки выбрасывает сам транспорт. Когда они знают, что у врага есть ПЗРК (ракетные комплексы, которые наводятся на тепло), выбрасывается из самолета тепловая ловушка, на которую реагирует ракета. Ил-76 выбросил эту ловушку. ПЗРК стрелял дважды: первый выстрел попал в ловушку, другой в самолет. Однако, это его все равно не сбило. Они подбили двигатель, но самолет продолжал двигаться.

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"Дело в том, что когда он садится, то потом резко идет вниз, начинает выравниваться и садиться. Именно в это время он очень медленный. Когда он уже горел, но еще был подвижным, террористы расстреляли его из зениток. Они стреляли с зажигательными патронами. Дальность была невелика. Они просто его разорвали. Загорелось топливо и он взорвался. Шансов не было никаких", – подчеркнул военный журналист.

Напомним, Павлоградский межрайонный суд признал виновным генерал-майора Виктора Назарова в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76. Назарова приговорили к 7 годам тюрьмы.



В связи с оглашением приговора Назарову, Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости создания специальных военных судов. А начальник Генштаба Виктор Муженко назвал приговор "опасным прецедентом".