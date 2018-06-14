20:00
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Террористы расстреливали Ил-76 без шанса выжить,– журналист вспомнил о трагедии сбитого самолета

80 Читати новину українською
Место расстрелянного Ил-76
Место расстрелянного Ил-76 / www.unian.ua

14 июня – четвертая годовщина трагедии ИЛ-76, который боевики сбили над Луганским аэропортом. На борту было 40 десантников и 9 членов экипажа, все они погибли. Неизвестно можно ли было тогда сделать по-другому. Луганский аэропорт был в окружении.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный журналист Евгений Назаренко.

Читайте также: В Украине вспомнили трагедию Ил-76, в которой четыре года назад погибли 49 украинских десантников

"Это катастрофа. На самом деле, военная работа – очень сложная штука, которую постичь гражданским умом не легко. Я не склоняюсь к тому, что надо распять генерала Назарова. К тому времени туда было отправлено достаточно бортов успешно. В эту ночь туда должно было отправиться 4 борта. Один сел успешно, второй сбили, третий развернули в воздухе, четвертый с боекомплектом так и не вылетел", – сказал журналист.

По его словам, планировалось накопить силу луганского аэропорта, чтобы оттуда нанести удар по террористам в Луганске и отрезать их от границы.

Я разговаривал с военными и они сказали, что тогда могло быть сопровождение, даже учитывая то, что это была ночь и сопровождение вертолетов бы было очень тяжелым. По учебникам, его могли бы сопровождать военные истребители, которые должны были нанести удары по точкам боевиков и погасить огневые точки противника. Тогда самолет смог бы сесть. Этого не было сделано. Почему? Сказать не могу,
– резюмировал Евгений Назаренко.

Он отметил, что тепловые ловушки выбрасывает сам транспорт. Когда они знают, что у врага есть ПЗРК (ракетные комплексы, которые наводятся на тепло), выбрасывается из самолета тепловая ловушка, на которую реагирует ракета. Ил-76 выбросил эту ловушку. ПЗРК стрелял дважды: первый выстрел попал в ловушку, другой в самолет. Однако, это его все равно не сбило. Они подбили двигатель, но самолет продолжал двигаться.

Читайте также: Сбитие Ил-76: суд обязал Минобороны выплатить пострадавшим большую компенсацию

"Дело в том, что когда он садится, то потом резко идет вниз, начинает выравниваться и садиться. Именно в это время он очень медленный. Когда он уже горел, но еще был подвижным, террористы расстреляли его из зениток. Они стреляли с зажигательными патронами. Дальность была невелика. Они просто его разорвали. Загорелось топливо и он взорвался. Шансов не было никаких", – подчеркнул военный журналист.

Напомним, Павлоградский межрайонный суд признал виновным генерал-майора Виктора Назарова в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76. Назарова приговорили к 7 годам тюрьмы.

В связи с оглашением приговора Назарову, Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости создания специальных военных судов. А начальник Генштаба Виктор Муженко назвал приговор "опасным прецедентом".

Теги: авиация Новости Украины Новости Луганска Катастрофа Вооруженные Силы Украины Жертвы
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
сегодня, 19:02 Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
Яніна Ткачук 82
Чому влада не хоче запроваджувати податок
сегодня, 17:59 Чому влада не хоче запроваджувати податок
Тетяна Острікова 69
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сегодня, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 797
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сегодня, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1258
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сегодня, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 750
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук