Тещу Притулы и Хомутынника, которая переехала мальчика с мамой, могут признать неподсудной

О ДТП с участием тещи Притулы и Хомутынника, которая переехала женщину и ее 9-летнего сына – в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом говорили адвокат семьи пострадавших Юрий Сухов и адвокат обвиняемой Елена Сторожук.

Что известно о ДТП с участием тещи Притулы

В конце августа 2019 года в одном из киевских дворов Киева произошло ужасное ДТП. Женщина, за рулем автомобиля Mazda вдруг резко полетела задним ходом и наехала на мать с 9-летним сыном, которые ничего не подозревая, просто шли по переулку.

К теме: Лилия Сопельник переехала мальчика с мамой: что известно о теще Притулы и Хомутынника

К счастью, и мальчик – его зовут Ростислав, и его мать, Анжела Печенежская, остались живы, но с тяжелыми травмами попали в больницу.

Водителем, которая на них наехала, оказалась пятидесяти девятилетняя Лилия Сопельник, которая также является тещей известного шоумена Сергея Притулы и экс-нардепа Виталия Хомутынника. По предварительной версии, женщина перепутала педали.



Лилия Сопельник

Сам Притула после происшествия пообещал в следствие не вмешиваться, хотя, его теще грозит до восьми лет за решеткой.

Лично я, как муж своей жены, конечно же, предложил маме своей женщины помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно приобщиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь. На что я лично надеюсь. Поскольку, здоровье ребенка и мамы – это основной приоритет в этой ситуации,

– написал Притула на своей странице в фейсбуке.

Тем временем Лилии Сопельник объявили подозрение по статье, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, что привело к тяжким телесным повреждениям других лиц. Шевченковский райсуд Киева посадил Сопельник под ночной домашний арест, то есть она не может выходить из квартиры с 23:00 до 06:00.

Сопельник могут признать неподсудной

По словам адвоката пострадавших, никаких объяснений относительно того, как случился инцидент, никто не давал.

"Я слышал из СМИ сообщения о том, что она якобы перепутала педали. И о том, что она якобы имеет какое-то заболевание. Мы знаем, что официально она, действительно, имеет определенное заболевание. Но она о нем знала еще до того, как произошло ДТП. Поэтому, если она знала, что болезнь, которая мешает управлять авто, то это – отягчающие обстоятельства", – отметил Сухов.

Однако адвокат Лилии Сопельник Елена Сторожук отметила, что Лилии Сопельник стало резко плохо за рулем.

Ей резко стало плохо, никакого путания педалей не было. Необходимо установить все в ходе досудебного расследования путем экспертиз и экспериментов. Пока у меня нет официального объяснения, которое можно публично объявлять, поскольку оно еще не проверено,

– отметила Сторожук.



Адвокат Лилии Сопельник Елена Сторожук в эфире 24 канала

На вопрос журналиста Дмитрия Гнапа, могут ли, опираясь на физическое состояние, признать Сопельник неподсудной, адвокат потерпевших ответил утвердительно.

Я не исключаю. Поскольку то, что я услышал сейчас от защитника – я так понимаю, они доказывают состояние невменяемости или состояние, в котором она не могла управлять,

– подытожил адвокат потерпевших Сухов.

Об избрании меры пресечения

Адвокат семьи пострадавших Юрий Сухов отметил, что их смущает избрание меры пресечения именно в виде ночного домашнего ареста.

"Дело в том, что в таких случаях, как правило, избирается мера пресечения, или хотя бы подается ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Насколько нам стало известно, на самом деле, следователь в тот же день, когда сообщили о подозрении, подготовил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, но прокурор не подписал его и требовал, чтобы ходатайство было об избрании домашнего ареста в ночное время", – рассказал Сухов.



Адвокат пострадавших Юрий Сухов

Он добавил, что они обратились к прокурору с вопросом, почему сложилась такая ситуация.

"Это право прокурора и следователя ходатайствовать о мере пресечения, Но нас удивило, почему прокурор не согласился с мнением следователя. К этому времени, а это уже три с половиной месяца, ответа нет", – пояснил адвокат пострадавших.

Мы даже вынуждены были обратиться сейчас к Генпрокурору Рябошакпе, чтобы он провел служебное расследование. Дело в том, что именно уголовное производство, условно говоря, от стороны потерпевших – засекреченное. Мы даже не знали о том, что сообщили о подозрении, о том, что избиралась мера пресечения, о том, что в октябре он продолжался. То есть никаких документов потерпевшей стороне даже на наше ходатайство и требования стороны обвинения, то есть следователь и прокурор, не предоставляют,

– пояснил Сухов.

О зяте Притуле и зяте Хомутыннике

Журналист и ведущий программы Дмитрий Гнап напомнил, что Сергей Притула – зять виновницы аварии Лилии Сопельник – публично пообещал, что не будет вмешиваться в ход расследования, однако напомнил, что есть еще один зять, не менее влиятельный.

Но я напомню, что Сергей Притула является не единственным зятем Сопельник. Поскольку в целом у нее две дочери. И мужем ее второй дочери Светланы является не менее влиятельный политик – Виталий Хомутынник. Он несколько созывов подряд был народным депутатом. И в целом был очень влиятельным во времена президентства Януковича и впоследствии – Порошенко. У него есть связи в СБУ,

– отметил Гнап.



Виталий Хомутынник

О состоянии пострадавших

По словам адвоката Сухова, у потерпевшей были страшные травмы.

"Две недели после ДТП она находилась в состоянии, когда врачи не давали никаких гарантий. Она была на грани. Сейчас ее выписали из больницы, она находится на амбулаторном лечении. Но в феврале будет еще одна операция – нужно достать обломки. У нее были очень страшные повреждения. У нее только 3 ребра из 20 остались целыми, также был перелом бедра, ключицы, внутренние органы фактически были разорваны. Ужасная ситуация", – рассказал адвокат.

Важно: Сколько украинцев погибло в ДТП в 2019-м: жуткая цифра

По его словам, если с ребенком было не настолько все плохо, то с матерью была очень ужасная ситуация.

Фактически, они две недели они предлагали помощь, а мы не могли дать ответ, а принимать ли вообще ее, какое развитие событий будет. Они начали давить и в публичную плоскость даже это переносили,

– подчеркнул Сухов.

На вопрос, в чем проблема – принять помощь, если ситуация критическая – адвокат объяснил, что это была позиция мужа потерпевшей.

"Отец говорил, что не будет принимать помощь, если его жена умрет. Ему на работе выделили деньги, их хватало на тот период. Если будет положительная динамика в отношении сына и жены, тогда он говорил, что возможно, будет вести какие-то переговоры. Затем он выбрал позицию и сказал, что не хочет с ними напрямую общаться. Он открыл карточку, чтобы они, если хотят, вносили деньги на счет", – отметил адвокат.

Мы действительно опубликовали официально эту информацию. Они внесли деньги. Я не знаю, почему называют сумму в 245 тысяч. Насколько я знаю, по состоянию на вчера утром было 195 тысяч внесено ими – именно Сопельник, от ее имени. В общем, потрачено сейчас на лечение 230 тысяч. А на эту карточку поступило 450 тысяч – то есть от людей, которые помогли в этой ситуации,

– утверждает Сухов.

Больше деталей смотрите в видео программы.