Tesla частично переносит производство в Китай

Американская частная компания Tesla подписала соглашение с правительством китайского города Шанхай на строительство завода по выпуску электромобилей мощностью 500 тысяч единиц в год.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что подписание состоялось в Fairmont Peace Hotel в Шанхае. По словам представителя шанхайской власти, доступ представителей СМИ был ограничен.

По данным агентства, на церемонии подписания лично присутствовал основатель Tesla Маск.

Завод будет находиться в районе Линганг вблизи аванпорту Shanghai Яньшань. Строительство завода должно начаться в следующем году. Он будет считаться крупнейшим иностранным производственным проектом в истории китайского финансового центра.

Планируется, что в среду, 11 июля, Маск посетит Пекин.

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