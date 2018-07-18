Tesla Model 3 с манекеном за рулем установил рекорд: видео

Новый электромобиль производства компании Tesla Inc – Model 3 во время тестовых испытаний установил рекорд.

Об этом сообщает nextmove.de.

Tesla Model 3 протестировали на полигонах Dekra в Германии. Электромобиль проехал на одном заряде 1001 км. Всю дорогу машина ехала на автопилоте. Это стало новым рекордом, ранее самое высокое достижение было 975 км.

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Вместо водителя за рулем сидел манекен Starman, это "брат" хорошо известного манекена, который полетел в космос на Tesla Roadster 2.

Чтобы достичь рекорд, испытателям пришлось достичь оптимальной скорости в 36 км / ч и двигаться на ней 28 часов подряд. Model 3 потребляла около 7 кВтч энергии каждые 100 км.

Tesla Model 3 установил рекорд: видео