Tesla построит две зарядные станции в Киевской и Львовской областях до 2016 года

Tesla откроет в Украине станции зарядки для электрокаров. В течение двух лет американская компания планирует развернуть сеть пунктов Supercharger в Прибалтике и Восточной Европе.

В частности, в Литве, Эстонии, Молдавии, Румынии. Две станции такого типа построят и в Украине — во Львовской и Киевской областях.

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Как уверяют представители Tesla, пункты Supercharger способны заряжать батареи электромобилей в 16 раз быстрее, чем другие станции. При использовании экспресс-режима седан Model S пополнит свой энергозапас на половину всего за 20 минут, и на 80% — за 40 минут. Для полной зарядки батареи требуется 75 минут.