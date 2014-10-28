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      Tesla построит две зарядные станции в Киевской и Львовской областях до 2016 года

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      Tesla откроет в Украине станции зарядки для электрокаров. В течение двух лет американская компания планирует развернуть сеть пунктов Supercharger в Прибалтике и Восточной Европе.

      В частности, в Литве, Эстонии, Молдавии, Румынии. Две станции такого типа построят и в Украине — во Львовской и Киевской областях.

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      Как уверяют представители Tesla, пункты Supercharger способны заряжать батареи электромобилей в 16 раз быстрее, чем другие станции. При использовании экспресс-режима седан Model S пополнит свой энергозапас на половину всего за 20 минут, и на 80% — за 40 минут. Для полной зарядки батареи требуется 75 минут.

      Теги: Новости Киева Новости Львова Авто 24 Экология Европа Tesla
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 октября 2014
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