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Tesla представила аксессуар для смартфонов

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Tesla представила аксессуар для смартфонов
Tesla представила аксессуар для смартфонов / theverge.com

Компания Tesla, созданная Илоном Маском, разработала собственную беспроводную зарядку. Устройство уже появилось в онлайн-магазине Tesla.

Об этом сообщает The Verge.

Устройство можно приобрести вместе с интегрированным USB-C кабелем и USB-портом. Его можно купить в черном и белом цветах с объемом в 6000 мА/ч и выходной мощностью в 5 Вт.

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Устройство стоит 65 долларов (1700 гривен). Для сравнения павербанк Ankers PowerCore с 10,000 мА/ч и 12 Вт можно купить вдвое дешевле, правда, он не имеет функции беспроводной зарядки. Беспроводную зарядку RAVPower с 10400 мА/ч и 10 Вт можно приобрести за 50 долларов (1300 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны Tesla
Источник: 24 Канал
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