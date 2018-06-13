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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Tesla сокращает тысячи работников: Маск объяснил почему

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Сокращение работников Tesla
Сокращение работников Tesla / Фото из свободных источников

Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил о намерении сократить 9% сотрудников, чтобы снизить расходы компании и вывести ее в прибыль.

Об этом он написал в письме персоналу Tesla, которое опубликовал в Twitter.

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Маск заявил, что сокращение работников не повлияет на показатели производства Tesla Model 3. Как сообщает канал CNBC, сейчас в Tesla работают около 46 тысяч человек. Таким образом, вследствии сокращения компанию покинут более четырех тысяч сотрудников.

"Поскольку Tesla еще не показывала годовой доход за почти 15 лет существования, очевидно, что деньги – это не то, что нами руководит. Нас вдохновляет возможность ускорить мировой переход на экологически чистую энергию, но мы никогда не достигнем этой цели, если не докажем, что можем быть стабильно прибыльной компанией. Это обоснованная и справедливая критика в адрес Tesla", – отметил Маск в письме.

Стоит отметить, что еще в мае специалисты консалтинговой компании Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовали акционерам корпорации Tesla разделить должность председателя и главного исполнительного директора, которую сейчас занимает Илон Маск. Но те не поддержали такое решение.

Теги: Техно Илон Маск Tesla Авто
Источник: 24 Канал
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