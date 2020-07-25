В медвежьем приюте "Домажир", что на Львовщине, разрешили посещать еще двух медведей, которых в 2019 году забрали из ужасных условий. Сначала их подлечили, а теперь социализируют.

Хоть медведи в приют попали еще в прошлом году, посетителям в них ходить нельзя было – звери находились на реабилитации. А сейчас сюда открыли новую туристическую тропу. Больше об истории медведей и как им живется в приюте – читайте на 24 канале.

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Как медведи попали в приют

Ласке – 9 лет, ее привезли в медвежье убежище с Донбасса. Там она жила в ужасных условиях Покровского зоопарка. Мише – 12 лет, и в "Домажир" он попал с Киевщины.

"Миша приехал с очень большими проблемами со здоровьем – особенно зубы, которые были очень повреждены и нуждались в быстром оперативном вмешательстве. Ласка была в частном зоопарке в очень тесной клетке и плохих условиях", – рассказала руководитель службы по уходу за животными Наталья Галайко.



Ласку забрали из плохих условий / Скриншот



Медведь Миша имел проблемы со здоровьем / Скриншот

Теперь медведей могут видеть посетители, а в приюте открылась новая туристическая тропинка.

"Это маршрут включает доступ к 2-м крупным лесным вольерам, а также до медвежьего дома, где размещено 9 боксов, в которых будут проживать медведи", – пояснил директо медвежьего приюта Игорь Николин.

Как живут медведи

Сейчас Ласка и Мишка общаются через сетку, а в следующем году будут жить уже в одном вольере. Всего в приюте 15 спасенных медведей. Питание у животных сбалансированное и двукратное, а еду не просто кладут в миски, а прячут в пни или коряги, чтобы медведи могли вести себя так, как в дикой природе.



Медведям не кладут еду в миски / Скриншот

В новые боксоы собираются заселить еще 5 – 6 медведей. Планировали это сделать раньше, впрочем карантин процесс немного затормозил. Поэтому сейчас ведут переговоры с владельцами медведей, которые находятся в плохих условиях и надеются, что медвежья семья "Домажира" увеличится в 2020 году.

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