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      Тест ДНК помог установить, кем на самом деле был мужчина, которого называли вампиром

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      Останки Джона Барбера
      Останки Джона Барбера / www.sciencealert.com

      История Джона Барбера по-настоящему впечатляет. Он болел страшным недугом, был дважды перезахоронен, кроме того, его считали вампиром даже родственники. Однако уже через 200 лет после смерти мужчины, современные технологии помогли раскрыть неизвестные и тревожные факты о его жизни.

      Почему Джона Барбера считали вампиром

      В начале 1800-х годов семья выкопала могилу своего родственника, чтобы сжечь его сердце. Это был давний ритуал, который ранее проводили в Новой Англии относительно всевозможных "монстров".

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      Впрочем им не удалось ничего сделать с сердцем мертвого Барбера, потому что он погиб задолго до того, а соответственно внутренние органы разложились. Тогда его потомки положили череп на ребра и скрестили под ними кости конечностей. Зачем они это сделали? Веря, что это защитит их от "родственника-вампира". Они были убеждены, что их предок способен достать их даже из могилы. Мужчину считали вампиром из-за его внешнего вида.

      Впоследствии Джона перезахоронили и оставили надпись на крышке гроба "JB 55". Это были его инициалы и возраст. За 200 лет после смерти мужчины ученые изучили его ДНК и нашли его вероятное имя.


      Джона перезахоронили и оставили надпись на крышке гроба

      Кем на самом деле был мужчина

      Как пишет Science Alert, анализ ДНК помог установить, что человек был, вероятно, трудолюбивым фермером. У него была сломана ключица и коленный артрит. Он умер ужасной смертью, возможно, от туберкулеза, который был настолько силен, что поразил ребра. Но самое интересное – Джон не имел передних зубов, поэтому кусать никого точно не мог.

      Болезнь добавила ему такой вид, что страшило людей Новой Англии. У него был кровавый кашель, затрудненное дыхание, запах, бледность, усталость, кровь в уголках рта. Возможно из-за этого его считали вампиром.

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      Теги: История Наука ДНК
      Источник: 24 канал
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