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"Тест-Драйв" ломбарда: правильный выбор

39 Читати новину українською
Ломбард
Ломбард "Благо"

Деньги нужны прямо сейчас – в такой ситуации хотя бы однажды оказывался каждый. Причины могут быть разными: пробел в семейном бюджете накануне зарплаты, выгодное предложение в магазине, вопросы здоровья, день рождения ребенка, срочный ремонт.

И для многих в таком случае выходом становится оформление кредита. Вопрос только в том, где же лучше занять? Так чтобы быстро, честно и без бумажной волокиты.

Гарантированное решение

Всеукраинская сеть ломбардов "Благо" напоминает, что для тех, кто оказался в затруднительной финансовой ситуации, "всегда есть план Б". А чтобы клиенты могли самостоятельно убедиться, что кредит от ломбарда – это выгодно, просто и, к тому же, очень удобно, предлагает программу "Тест-Драйв". Это специальные условия для новых клиентов "Благо", согласно которым первый кредит под залог золота выдается со ставкой всего 0,001% в день.

"Мы делаем все возможное, чтобы знакомство с ломбардным кредитованием, зачастую окруженным рядом безосновательных стереотипов, было максимально комфортным для каждого заемщика, – отмечает директор по маркетингу сети "Благо" Виталий Соловьев. – Положительный опыт первого посещения позволит сформировать правильное мнение о процедуре и стоимости оценки залога, качестве сервиса, надежности хранения имущества в ломбарде. А воспользовавшись предложением "Тест-Драйв", клиенты смогут не только по достоинству оценить все преимущества таких кредитов, но и сделать это без дополнительных финансовых затрат: сколько взяли – столько и вернули. Фактически, это как одолжить у лучшего друга, совершенно не рискуя хорошими отношениями».

Быстро и надежно

Наверное, у каждого человека найдется что-то из украшений или техники, что можно было бы оставить в качестве залога на определенное время. И если уже возникла непредвиденная жизненная ситуация, то проще всего вытащить из шкатулки серьги, которые давно не надевались. Или достать с полки мультиварку, которой не пользовались вот уже пару лет. А что с лыжами летом? С ними тоже вполне можно отправиться в ломбард, чтобы получить необходимую сумму наличными.

Для оформления кредита в ломбарде не нужны никакие справки и поручители: достаточно иметь при себе паспорт, ИНН и, собственно, предмет залога. Среди преимуществ "Благо" – также разветвленная сеть представительств. Сегодня ее отделения можно встретить как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах – всего более 350 современных и комфортных офисов по всей стране. Согласитесь, есть большая вероятность, что до ближайшего "Благо" – просто рукой подать.

Кредитование под залог уже не первое столетие является палочкой-выручалочкой для многих в непредвиденных финансовых ситуациях. И ломбард "Благо" позаботился о том, чтобы первый "Тест-Драйв" услуги приносил только положительные эмоции и никаких финансовых затрат. Делайте правильный выбор – обращайтесь в "Благо"!

Источник: 24 Канал
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