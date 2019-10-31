BIG Test: MINI с приставкой JCW - Clubman и Сountryman

Самые мощные и быстрые из всех MINI: какой из них лучше?

Как и у многих народов, у британцев есть волшебные слова из трех букв. Например, JCW - сокращение от John Cooper Works. Так у Мини называют самые заряженные версии. Какая из них быстрее, красивее и практичнее? Сделаем сравнительный тест.

MINI JCW Clubman

Начнем с горячего универсала JCW Clubman. Но нет, британцы его называют шестидверным хетчбеком. Почему шестидверным? Потому что сзади у Clubman не одна, а целых две распашных двери. Как у шкафчика домашнего бара - открываешь одну створку, а потом вторую. Уверен, что половину из 50 тысяч евро, которые за него просят, можно было бы заплатить только за эти волшебные задние двери. И да, еще за фонари с рисунком британского флага.

То есть MINI JCW Clubman – самый британский из британских автомобилей. Ему не хватает разве что "Биг Бена" на капоте. Хотя и спереди "Клабмен" не промах. У него новые светодиодные фары с ободком – немного жалобные, но очень симпатичные и запоминающиеся.

MINI JCW Countryman

Этот автомобиль более привычен украинцам – таких машинок на наших дорогах много. Ведь Countryman – только в названии "сельский житель", а на самом деле очень даже городской кроссовер. Причем самый удобный из линейки MINI. Это видно даже по шинам. У "Кантримена" шины большие, но достаточно высокие, 225/45 R19. А у "Клабмена" более спортивные и низкие - 225/35 R19 – на таких круче подъезжать к клубам и ресторанам.

Да и выглядит Countryman постарше – он на 11 см выше "тусовщика", а клиренс - 16,5 см против 14 см у "Клабмена". К тому же в практичности Countryman на высоте – в него удобнее садится, в салоне попросторнее, хотя материалы и отделка практически одинаковы.

Куда я попал?

Когда садишься в любой MINI, все кажется не таким, так обычно. Сперва даже кажется, что для того, чтобы сориентироваться в кокпите этого автомобиля, нужен путеводитель. Все непривычно. "Тарелка" побольше – это центральный монитор, поменьше за рулем – спидометр с тахометром.

В версии JCW – "ковши" с интегрированными подголовниками, обивка с алькантарой, спортивный руль JCW с лепестками, черный потолок, проекция логотипа с зеркала со стороны водительской двери, аудиосистема премиум-класса harman kardon, да и вообще – сразу чувствуется, что сидишь в премиум-автомобиле. Все-таки владелец марки – концерн BMW, и это чувствуется.

Обе машины вооружены новыми двухлитровыми турбочетверками на 306 сил и 450 ньютон метров тяги. Это самые мощные Mini за всю 60-летнюю историю бренда! Ведь в сравнении с предыдущим мотором JCW мощность выросла сразу на 75 л.с. и 100 Н•м. И это всего с двухлитрового турбомотора!

При весе "Клабмена" в 1550 кило на каждую силу приходится всего 5 кг. Соответственно и динамика завидная – 4,9 секунды до сотни. Полный привод, спортивный автомат на 8 передач, спортрежим. Ничуть не медленнее многих суперкаров. А "Кантримен" медленнее всего на 3 десятых секунды. И наши замеры показывают, что это реальные показатели. Но мы не поверили и устроили между ними драг-рейсинг. Все верно – в заезде на 400 метров MINI JCW Clubman почти на корпус опередил "Кантримен".

Как разгоняются MINI JCW Clubman и JCW Countrymen, смотрите в видео:



Для кого эти машины?

Они вместе стоят под 100 тысяч евро. При том, что создатель первых MINI Алек Иссигонис проектировал их как самый доступный транспорт для англичан. Теперь пора менять название на Макси?

У MINI JCW Clubman базовая цена – 43690 евро, JCW Countrymen – от 44 440 евро, а наша стоит 51000. Поэтому взять две не получится. И мой выбор – "Кантримен". Он более комфортный, практичный, хоть и дорогой. А едет и поворачивает почти так же, как "Клабмен". Но это выбор только для тех, кто не так сильно, как я, ценит оригинальность. Вы ведь помните об эксклюзивных распашных дверях?

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