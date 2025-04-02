Все из-за миллиардера Илона Маска, которого подозревают в употреблении наркотиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Департамент Маска прекратит существование: Трамп раскрыл, когда это произойдет

Шеррил призвала защитить США от "безрассудной некомпетентности"

В тексте законопроекта говорится о том, если тест госслужащий провалит, то ему грозит отстранение от федеральной службы минимум на год.

Мики Шеррил вспомнила скандал с утечкой секретной информации из чата в Signal. Напомним, что тогда журналист Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат администрации Трампа, где обсуждали удары по Йемену. По его словам, он получил запрос на присоединение от пользователя, по имени Майк Волц.

Поэтому конгрессвумен заявила, что "сейчас важнее, чем когда-либо, защитить американцев от безрассудной некомпетентности и вопиющего пренебрежения к национальной безопасности со стороны администрации Трампа".

Те, кто имеет доступ к конфиденциальной информации, должны пройти тщательную проверку, четкие глаза и проявлять благоразумие,

– сказала Шерилл,

Также она ссылалась на статью Wall Street Journal в 2024 году, в которой утверждали, что Илон Маск якобы употреблял незаконные наркотики, а именно ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин.

Хотя адвокат миллиардера уверял, что его клиент "регулярно и случайно" делает тесты в SpaceX и никогда не проваливал ни одного из них.

Сейчас Маск и весь его Департамент государственной эффективности правительства США (DOGE) являются специальными госслужащими, поэтому, согласно законопроекту Шеррил, их также могут заставить проходить тест.

Она отметила, что сотрудники DOGE "должны придерживаться тех же стандартов, что и другие служащие исполнительной власти".

Правда, в Axios отмечают, что закон вряд ли примут, потому что Палату представителей и Сенат контролируют республиканцы.