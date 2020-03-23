Тесты на коронавирус и защитные маски прибыли из Киева во Львов: фото, видео

Во Львов прибыли тесты для выявления коронавируса и средства индивидуальной защиты. Уже вскоре их распространят по больницам. Это помощь Китая, которую накануне доставили в Киев.

Помощь для борьбы с коронавирусом прибыла в аэропорт Львова. Об этом в Телеграме сообщил городской глава Андрей Садовый.

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Тесты на коронавирус, защитные костюмы и маски уже на львовском аэродроме,

– написал Садовый.

По его словам, сейчас нацгвардейцы перегружают их в спецтранспорт. Далее помощь поедет на место хранения, после чего ее распределят в медицинские учреждения.

Сейчас неизвестно точное количество и тип полученного из Киева оборудования. Об этом сообщат позже.