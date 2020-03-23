Тесты на коронавирус из Китая уже в Украине: самолет ВСУ приземлился в Киеве

Самолет ВСУ Ил-76 ночью 23 марта приземлился в аэропорту "Борисполь". С китайского Гуанчжоу прибыли тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2 и медицинские маски.

Вместе с тестами и масками Украина получила и другие медицинские средства, о чем рассказали на официальном сайте президента Украины.

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Какие медицинские средства получила Украина из Китая

250 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса (ими будут проверять людей, у которых есть симптомы и подозрение на инфицирование).

Тесты ПЦР (полимеразная цепная реакция) для подтверждения инфицирования коронавируса в лаборатории.

Медицинские маски разной степени защиты.

Дезинфекторы.

Аппараты искусственной вентиляции легких.

Куда пойдут полученные из Китая средства в первую очередь

Тесты для ПЦР и другие средства уже в понедельник, 23 марта, отправят в лаборатории в каждый регион Украины

Экспресс-тесты и маски выделят медикам, военнослужащим, работникам полиции, пограничникам.

Важно! Доставка медицинских средств из Китая – это выполнение договоренностей Зеленского и представителей крупного бизнеса, причем это только первая партия груза (еще несколько рейсов состоится на этой неделе).

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