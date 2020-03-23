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      Тесты на коронавирус из Китая уже в Украине: самолет ВСУ приземлился в Киеве

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      Самолет ВСУ Ил-76 ночью 23 марта приземлился в аэропорту "Борисполь". С китайского Гуанчжоу прибыли тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2 и медицинские маски.

      Вместе с тестами и масками Украина получила и другие медицинские средства, о чем рассказали на официальном сайте президента Украины.

      Обратите внимание Правительство создаст стабилизационный фонд для преодоления последствий коронавируса: детали

      Какие медицинские средства получила Украина из Китая

      • 250 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса (ими будут проверять людей, у которых есть симптомы и подозрение на инфицирование).
      • Тесты ПЦР (полимеразная цепная реакция) для подтверждения инфицирования коронавируса в лаборатории.
      • Медицинские маски разной степени защиты.
      • Дезинфекторы.
      • Аппараты искусственной вентиляции легких.

      Куда пойдут полученные из Китая средства в первую очередь

      • Тесты для ПЦР и другие средства уже в понедельник, 23 марта, отправят в лаборатории в каждый регион Украины
      • Экспресс-тесты и маски выделят медикам, военнослужащим, работникам полиции, пограничникам. 

      Важно! Доставка медицинских средств из Китая – это выполнение договоренностей Зеленского и представителей крупного бизнеса, причем это только первая партия груза (еще несколько рейсов состоится на этой неделе).

      Самолет из Китая приземлился в Борисполе: фото ВСУ и ОП

       

       

      По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. 3 человека умерли. Подробная информация по этой ссылке.

      Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
      22 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Офіс Президента Вооруженные силы Украины Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Китай Новости Украины
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