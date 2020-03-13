Тесты на коронавирус в Украине, открытие магазинов Apple в Китае – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 13 марта – бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун посчитала, что в Украине провели 43 тесты на коронавирус. Однако в других странах эта цифра в сотни, а иногда и тысячи раз больше. Тесты на выявление смертельного заболевания есть только в 8 городах Украины. В Китае компания Apple снова открыла свои 42 магазина. Они месяц были закрыты из-за эпидемии.

Также в выпуске: На презентацию Национальной платформы примирения и единства Сергея Сивохо ворвались молочики из "Нацкорпуса" и устроили потасовку. Министр финансов Игорь Уманский обещал положительные изменения в сотрудничестве с МВФ.