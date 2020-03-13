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      Тесты на коронавирус в Украине, открытие магазинов Apple в Китае – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 13 марта – бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун посчитала, что в Украине провели 43 тесты на коронавирус. Однако в других странах эта цифра в сотни, а иногда и тысячи раз больше. Тесты на выявление смертельного заболевания есть только в 8 городах Украины. В Китае компания Apple снова открыла свои 42 магазина. Они месяц были закрыты из-за эпидемии.

      Также в выпуске:

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      Министр финансов Игорь Уманский обещал положительные изменения в сотрудничестве с МВФ.

      В Радомышле заболели прихожане церкви, которую посещала умершая украинка
      13 марта
      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Китай Гуд найт Юкрейн
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