Тесты на коронавирус в Украине, открытие магазинов Apple в Китае – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 13 марта – бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун посчитала, что в Украине провели 43 тесты на коронавирус. Однако в других странах эта цифра в сотни, а иногда и тысячи раз больше. Тесты на выявление смертельного заболевания есть только в 8 городах Украины. В Китае компания Apple снова открыла свои 42 магазина. Они месяц были закрыты из-за эпидемии.
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