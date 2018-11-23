Тевес героически спас болельщика от разъяренных полицейских: видео

Бывший футболист "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Карлос Тевес спас болельщика.

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Во время открытой тренировки аргентинского клуба "Бока Хуниорс" на поле выбежал сторонник "навозников". Обычно правоохранители быстро ловят таких нарушителей и выводят их за пределы поля. Однако этого фаната постигла удача.

Не успели схватить болельщика полисмены, как воспитанник клуба Карлос Тевес решил защитить нарушителя. Карлитос представил фаната своим другом и даже подарил счастливчику тренировочную футболку.

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Отметим, что "Бока" провела открытую тренировку в рамках подготовки к финальному матчу Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт". Первая игра завершилась со счетом 2:2.