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      Тевес героически спас болельщика от разъяренных полицейских: видео

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      Тевес героически спас болельщика
      Тевес героически спас болельщика / Sky Sports

      Бывший футболист "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Карлос Тевес спас болельщика.

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      Во время открытой тренировки аргентинского клуба "Бока Хуниорс" на поле выбежал сторонник "навозников". Обычно правоохранители быстро ловят таких нарушителей и выводят их за пределы поля. Однако этого фаната постигла удача.

      Не успели схватить болельщика полисмены, как воспитанник клуба Карлос Тевес решил защитить нарушителя. Карлитос представил фаната своим другом и даже подарил счастливчику тренировочную футболку.

       

       

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      Отметим, что "Бока" провела открытую тренировку в рамках подготовки к финальному матчу Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт". Первая игра завершилась со счетом 2:2.

       

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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