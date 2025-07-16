Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и Центр противодействия дезинформации.

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Кто такие The Base и причастны ли они к убийству Воронича?

Журналисты процитировали сообщение праворадикальной группы The Base, опубликованное в телеграме.

Расстрел полковника СБУ – это не конец, а только начало. Мы будем продолжать нашу борьбу, пока не победит справедливость,

– говорится в нем.

Также группа угрожает другим публичным деятелям Украины. "Охота продолжается!" – говорится в их публикациях.

Специалисты по антитеррористической борьбе считают это заявление достоверным.

Справка. The Base – радикальная неонацистская группировка, которая пропагандирует идеи превосходства белой расы. Его основатель Ринальдо Наццаро (или Наззаро, в оригинале Rinaldo Nazzaro) отрицает свою причастность к убийству Ивана Воронича.

В Центре противодействия дезинформации указали, что основатель The Base Ринальдо Наццаро имеет доказанные связи с российскими спецслужбами и живет в Санкт-Петербурге. За последние месяцы группа призвала нападать на украинцев и объекты критической инфраструктуры, предлагая за это деньги.

Поэтому ЦПД считает, что преступление имеет российский след. Кремль финансирует экстремистские группировки за рубежом и координирует их, чтобы использовать как инструмент террора и дестабилизации Украины изнутри.

Пророссийская пропаганда пытается подать новость о якобы причастности американской ультраправой группировки к убийству офицера СБУ как пример "борьбы союзников против Украины". На самом же деле – это целенаправленная информационная операция, призванная переложить ответственность за теракт с Кремля на других. (...) Все попытки представить эти преступления как "инициативу третьих сторон" – это попытка замести следы и избежать ответственности,

– акцентировали в ЦПД.

Василий Малюк заявил, что киллеров ликвидировали. Причастными к убийству Ивана Воронича оказались мужчина и женщина, которые были гражданами другого государства.