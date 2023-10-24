The Washington Post сравнивает работу СБУ по ликвидации врагов с работой Моссада в лучшие годы

Американские журналисты одобрительно описывают работу СБУ по ликвидации предателей и врагов Украины. Такие оценки в прессе ключевого партнера государства крайне важны.

Об этом отмечает политолог Александр Черненко. Заметим, что в материале за 23 октября авторитетная американская газета The Washington Post высоко оценила спецоперации СБУ и трансформация, которую прошла спецслужба под руководством Василия Малюка.

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Что говорит эксперт

Черненко подчеркивает, что особенно важно, что высокую оценку работе СБУ дает The Washington Post, которую часто называют рупором Демократической партии. "The Washington Post констатирует увеличение уровня доверия к украинской спецслужбе, которой не было со времени обретения независимости. В прошлом месяце глава СБУ Малюк встретился с топ-представителями ЦРУ и американскими чиновниками в Вашингтоне", – акцентирует экс-нардеп.

Отдельно газета останавливается на ликвидациях Службой Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Хотя СБУ официально не подтверждала свою причастность к спецоперациям, я знал эту информацию из собственных источников. И Дугина, и Татарский были законными целями – одна была идеологом нападения на наше государство, другой – еще и воевал против Украины с оружием в руках,

– заявляет эксперт.

"Американцы подтвердили, что эти сверхсложные операции, которые нуждались в длительной разработке и удачно проведенные на территории врага – дело рук именно СБУ. Когда The Washington Post сравнивает работу СБУ по ликвидации врагов Украины с работой Моссада в лучшие годы – это очевидный положительный сигнал от наших ключевых партнеров", – считает эксперт.

Черненко также выделил историю о подрывах Крымского моста. Это уже о важности правильной инициативы с нашей стороны, отмечает он. "Американцы сначала были обеспокоены первым подрывом Крымского моста, потому что боялись российской эскалации. Но опасения окончательно развеялись, когда СБУ нанесла второй удар с помощью морских беспилотников", – пишет Черненко.