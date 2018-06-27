Львов традиционно в конце июня заполонил джаз! В городе стартовал крупнейший джазовый фестиваль – Leopolis Jazz Fest. В 2018 году он сменил название, но не изменил традициям – на львовских сценах выступят лучшие джазмены со всего мира.

Чтобы их послушать, во Львов приехали тысячи туристов со всех уголков мира. В эти дни джаз звучит в Львове отовсюду.

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Главными являются три локации – это сцены на площади Рынок, возле дворца Потоцких и главная сцена имени Эдди Рознера в Парке культуры. Также есть и пикниковые зоны, чтобы джазом бесплатно наслаждались все желающие.

В общем, в прошлом году и в этом году мы ожидаем около ста тысяч человек, которые проходят через фестиваль. Что меняется – это меняется аудитория, больше становится иностранных гостей. В этом году около 170 музыкантов. Вы увидите тех музыкантов, за которыми надо охотиться по всему миру – в Америке и Европе в течение года,

– рассказала исполнительный директор Leopolis Jazz Fest Наталиця Горбачевская.

Leopolis Jazz Fest еще до прошлого года был известен под названием "Альфа Джаз", когда спонсором фестиваля был банк "Альфа". Именно из-за такого партнерства фестиваль постоянно становился эпицентром скандалов. Радикальные активисты постоянно угрожали, что сорвут концерты, потому что в этом финучреждении есть российский капитал. В конце концов, сотрудничество с банком прекратили, и в этом году музыкальное событие происходит под новым названием – Leopolis Jazz Fest.

Но несмотря на политические скандалы, джазовый праздник получил мировое признание. Британская газета The Guardian добавила Leopolis Jazz Fest в список 10 лучших европейских фестивалей, которые стоит посетить.

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