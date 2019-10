The Guardian написало о "протестах крайних правых" в Киеве, но потом изменило заголовок: фото

Британское издание 14 октября опубликовало статью журналиста Эндрю Рота о протестах "Нет капитуляции", которые состоялись в Киеве. Сначала материал вышел с заголовком, который содержал слова "ультраправые" и "националисты", что крайне возмутило украинских медийщиков.

"Крайние правые и националисты митингуют в Киеве против мирного плана на востоке Украины" ("Far right and nationalists march in Kyiv to oppose east Ukraine peace plan") – такое название имела статья The Guardian.

После публикации статьи украинские медийные эксперты раскритиковали журналиста и британское издание. Мол, журналист действовал в контексте "страшилок" российской пропаганды, которые крайне часто акцентируются на украинских националистах, создавая манипулятивные и фейковые сюжеты и статьи.

Журналисты также напомнили, что автор статьи возглавляет московский офис The Guardian и работает в России на постоянной основе.

На следующий день, 15 октября, вместо предыдущего варианта уже был такой: "Тысячи протестуют в Киеве против мирного плана на Востоке Украины" ("Thousands march in Kyiv to oppose east Ukraine peace plan").



Заголовок до и после/ Скриншот

Журналист Аркадий Бабченко написал на своей странице в фейсбуке, что лично связался с автором статьи Эндрю Ротом. Тот сказал, что предлагаемый им заголовок был несколько иным, а изменили его уже непосредственно редакторы издания. Господин Бабченко привел ответ Эндрю Рота:

Оригинальный заголовок был "Thousands March in Kyiv to oppose East Ukraine peace deal", в первом абзаце не было фразы "far right" (крайние правые) Это менялось вчера вечером, я их попросил вернуть его в оригинал,

– написал автор статьи Эндрю Рот.

Бабченко раскритиковал такое решение редакции и призвал издание прояснить свою позицию по поводу этого вопроса.

Кстати, другие украинские журналисты напомнили, что The Guardian – одно из первых британских изданий, которые начали писать Kyiv вместо Kiev. Но в то же время говорили, что часто редакции европейских СМИ базируются в России, что увеличивает шансы на распространение ими выгодных России тезисов.

Что известно о The Guardian?The Guardian – британская газета, выходит в Лондоне и Манчестере. Считается одной из лучших газет Великобритании. Газета занимает независимую либеральную позицию в своих передовых статьях, но уделяет большое внимание широте и глубине охвата новостей.



Газета придерживается лево-центристской ориентации, имеет спрос среди либеральных читательских кругов Великобритании и большую читательскую аудиторию по всему миру.

Кто принимал участие в протестах в Киеве?

Не только националисты, но и другие граждане, которые не представляли никаких организаций. Среди них были:

ветераны войны на Донбассе; крымские татары; активисты Майдана; волонтеры.

Участники акции считают формулу Штайнмайера полным поражением Украины. Говорят: им не нужен мир любой ценой. В акции приняли участие около 12 тысяч человек.

Протестующие считали, что

отвод войск на Донбассе сейчас неприемлем и недопустим; нельзя "сдавать" украинские земли на условиях РФ; люди требовали больше информации о формуле Штайнмайера и большая часть из них выражала несогласие с ее согласованием.

